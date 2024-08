Cos’era la Chambre de Bonne che oggi è tanto chic?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 10 agosto 2024) Ha nutrito il sogno di una vita bohémien nel cuore del quartiere latino di Parigi edè tornata prepotentemente di moda grazie alla serie tv Emily in Paris. Cos’è? Ma lade, ovviamente. Ossia gli allche si trovano sottotetto e che, in passato, erano adibiti alle donne di servizio. Mentre, infatti, le famiglie borghesi occupavano i piani più bassi, in quelli alti allava il personale di servizio. Per quale motivo? Semplicemente perché erano più angusti, con delle condizioni climatiche piuttosto discutibili. La posizione sotto il tetto, infatti, garantisce gelo durante l’inverno e caldo asfissiante in estate. Due condizioni che la contemporaneità ha ovviato attraverso l’utilizzo appropriato di condizionatori e riscaldamento. Un’altra caratteristica di questo tipo di allo, poi, è la sua scarsa metratura.