Corriere dello Sport – ecco la mossa di Lotito

(Di sabato 10 agosto 2024) 2024-08-10 10:51:53 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal: Conferme per Carlos Alcaraz: è nei pensieri della Lazio. Come Dia, in arrivo dalla Salernitana e sempre più vicino. Sono stati avviati i contatti per Folorunsho, in rotta con il Napoli. Cherki, chiuse le Olimpiadi di Parigi con la medaglia d’argento, deve decidere il suo futuro. La svolta sta prendendo un indirizzo inglese. Il nome dell’ex centrocampista della Juve era già venuto fuori tre giorni fa, ma la storia è curiosa. Mercoledì sera, durante l’amichevole del St Mary’s Stadium, è finito dentro una rissa con Romagnoli e mezza Lazio. Nervosismo evidente. Nel primo tempo si erano accese scintille con Guendouzi. Cose di campo e archiviabili. Non condizioneranno gli eventuali sviluppi di mercato, così trapela da Formello.