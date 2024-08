Confagricoltura sul dl Omnibus | Bene la riduzione dell’Iva sui puledri

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 10 agosto 2024)giudica positivamente lasuiinserita nel Decretoe accoglie positivamente le parole di vicinanza al settore dell’ippica usate dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e dal sottosegretario per l’Agricoltura, Patrizio Giacomo La Pietra. Tuttavia, sottolinea in una nota, “data la complessità della crisi del comparto dell’allevamento di cavalli causata anche dall’emergenza climatica, per la Confederazione è necessario il riconoscimento di una giusta aliquota IVA anche per i cavalli allevati di età superiore a quella dei. La nuova concezione di allevamento equino, infatti, prevede che il cavallo rimanga in azienda per un periodo più lungo, per una sua completa maturazione, prima di essere pronto alla sella e ad altre attività.