Carcere Tassinari in visita | Realtà ben organizzata ma ora serve quello nuovo

(Di sabato 10 agosto 2024) Rosaria, deputata di Forza Italia e presidente del coordinamento regionale del partito azzurro, hato ieri mattina ildi Forlì, accompagnata dal segretario provinciale del partito Giovanni Bettini e da una delegazione delle Camere Penali della Romagna, guidata da Licia Zanetti. "In questa estate – spiega– si sta parlando molto delle carceri e delle condizioni dei detenuti e questo grazie all’iniziativa ‘Estate in’ fortemente voluta dal nostro segretario e vice premier, Antonio Tajani, che punta a far luce sulle condizioni dei penitenziari italiani e a portare l’argomento all’attenzione dell’opinione pubblica. Ringrazio la direttrice Carmela De Lorenzo e la presidente Licia Zanetti per la collaborazione". Il, racconta, la deputata "ospita 152 persone, di cui 20 donne.