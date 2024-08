Busto Arsizio controlli a raffica contro i furbetti della spazzatura | 90 multe in pochi giorni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 agosto 2024) Continua la collaborazionePolizia locale die del’Ufficio ecologia a supporto di Agesp nel monitoraggio delle situazioni irregolari e nell’accertamento di comportamenti non conformi alle disposizioni in vigore dal primo luglio per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti con l’introduzione per l’indifferenziata del sacco azzurro “taggato”. La collaborazione permette ad Agesp di rimuovere con una certa tempestività anche i rifiuti abbandonati in maniera non conforme sul territorio, evitando così situazioni di degrado e rischi per la salute dei cittadini. Nello stesso tempo, la Polizia Locale sanziona le irregolarità; negli ultimisono state circa 90 le sanzioni emesse per la violazione del regolamento attualmente in vigore da parte di diversi tipi utenze (abitazioni singole, condomini, attività commerciali).