Bimba morta la madre condannata ma la nonna si dice responsabile

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 10 agosto 2024), la, ma lasi: “che altro potrei fare se non togliermi la vita? Vi chiedo di perdonarmi». Un’ombra si è abbattuta su una vicenda che sembrava già archiviata. Nel 2014 unaneonata muore in seguito alla sindrome del bimbo scosso. Per la Procura di Salerno a strattonarla fino a provocarle una emorragia interna fu la, Denise Schiavo, che vennealla pena di 10 anni di carcere. Tuttavia, sarebbe emersa una lettera, scritta da Gerarda Picciariello,delladella donna, in cui si attribuisce la responsabilità dell’accaduto. La donna, che aveva 61 anni, si tolse la vita gettando sotto un treno in corsa. È possibile che la lettera in cui di essere ladella morte dellasia stata scritta poco prima del suicidio, ma ritrovata dai parenti solo ora.