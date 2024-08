Banksy non si ferma più | sui muri di Londra spunta pure un gatto Ma le sue opere stanno facendo una brutta fine

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 10 agosto 2024) Prosegue con unla scoperta di quello che ormai viene definito «lo zoo di» a. Lo street artisti ha rivelato pochi minuti fa, con un post su Instagram, la sesta opera in altrettanti giorni. Disegnato sul compensato di un tabellone pubblicitario sgualcito dal tempo si vede un felino che si stiracchia pigramente guardando verso l’alto, dove il legno si rompe lasciando intravedere la vegetazione che circonda il tabellone da ogni lato. Tutto nero, come le scimmie, gli elefanti, lo stambecco, il lupo e il pellicani apparsi nei giorni scorsi nella capitale britannica. Come sempre, le interpretazioni sono lasciate agli ammiratori che nei commenti sotto il post provano a dare un significato all’opera nel quartiere di Cricklewood.