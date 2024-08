Una brutta Atalanta perde 3-0 contro il St Pauli a cinque giorni dalla Supercoppa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024)prova generale per l’, afinale dellaEuropea in programma mercoledì a Varsaviail Real Madrid. Al Millerntor Stadion di Amburgo la squadra nerazzurra, priva ovviamente di Koopmeiners e in extremis di Zaniolo tenuto a riposo per una tendinite al piede, ha rimediato un pesante 3-0i tedeschi del St, neopromossi in Bundesliga, spinti da un pubblico da vera partita europea. Gasperini ha schierato inizialmente l’undici che salvo sorprese potrebbe riproporre mercoledì a Varsavia con la variante del neo acquisto Retegui (arrivato ieri), entrato dopo l’intervallo, al posto di El Bilal Toure’.