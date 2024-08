Troppo vento | annullato il primo concerto di Deejay

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Doveva essere la prima serata di Riccione on stage di Radio. Ma mercoledì, mentre il contest stava per cominciare, piazzale Roma è stata investito da raffiche ditalmente violente da costringere gli organizzatori ad annullare lo spettacolo. Tanto più che dalla spiaggia libera continuava ad arrivare sabbia. Le forti raffiche di, intorno alle 21,50, hanno fatto volare via alcuni teli del palco. Una situazione che ha scatenato il fuggi fuggi tra il pubblico. Il piazzale in quel momento era già quasi pieno e tanti stavano ancora arrivando, incuranti del maltempo. A un certo punto sul palco è salito Rudy Zerbi, conduttore e regista delle otto serate di Riccione on stage, che ha invitato tutti ad andare via e a mettersi al riparo.