TNA | Le strade con Mustafa Alì si separano ma la porta rimane aperta per il futuro

(Di venerdì 9 agosto 2024) Dopo il licenziamento dalla WWE, nel settembre dello scorso anno,Alì come altre Superstar è riuscito a calarsi benissimo in altre realtà di wrestling combattendo in NJPW, GCW e diverse federazioni indipendenti prima di stabilirsi per qualche mese in TNA. A partire dal debutto di Febbraio, a No Surrender, Alì si è imposto subito sulla scena TNA andando a conquistare il titolo X-Division contro Chris Sabin, titolo perso solo qualche settimana fa a Slammiversary contro Mike Bailey. Qualche giorno dopo Alì ha perso anche un match per il titolo mondiale contro Nic Nemeth e questo dovrebbe essere stato il suo ultimo match in TNA.