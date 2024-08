Sofia Raffaeli bronzo alle Olimpiadi | Speravo meglio è l’inizio della carriera | posso dare tanto alla ritmica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024)ha conquistato la medaglia dinel concorso generale individualedi Parigi 2024, salendo sul terzo gradino del podio con il punteggio complessivo di 136.300sptedesca Darja Varfolomeev ebulgara Boryana Kaleyn. Primo alloro a cinque cinque per la 20enne marchigiana, già Campionessa del Mondo nel 2022 e due volte argento agli Europei.ha analizzato la propria prestazione ai microfoniRai: “Dopo la giornata di ieri ci ho creduto (in qualcosa in più dopo il primo posto in qualifica, n.d.r.) ma purtropo dopo la perditasapevo di dovere fare tutto bene.in, mi accontento di questo: èe sarà una carica in più per le prossime“.