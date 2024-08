Ristopro abbonamenti al via | nessun aumento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Con il motto "Ieri, oggi, domani e da sempre con te" laJanus Fabriano inizia il 20 agosto la campagna2024/25, ma solamente per la prelazione degli abbonati della scorsa stagione (esclusivamente presso Janus Point, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19). Dal 4 settembre la vendita libera, sia online su LiveTicket, che presso Tabaccheria delle Fontanelle e Janus Point. "Solo sottoscrivendo l’abbonamento presso lo Janus Point (Salari Assicurazioni, Viale Martiri della Libertà 66) si avrà la possibilità di dilazionare il pagamento in due rate. La società inoltre ha riservato il blocco del prezzo ai vecchi abbonati, nonostante le due partite in più previste quest’annno (19 match di regular season, da ottobre fino a maggio. Come sempre - conclude la missiva - contiamo sul nostro sesto uomo. Forza Janus, avanti biancoblu!".