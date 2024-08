Prevedere i Terremoti è Possibile? Le Scoperte Innovatrici dell' Università di Parma

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 9 agosto 2024)- La possibilità diè un obiettivo che ha eluso la comunità scientifica per anni. Tuttavia, nuovi studi condotti dall'disuggeriscono che la previsione deipotrebbe essere più realizzabile di quanto si pensasse. Queste ricerche, recentemente pubblicate sul Journal of Geophysical Research: Solid Earth e su Scientific Reports, aprono nuove prospettive sul monitoraggio e la previsione dei, collegando in modo inedito l'Italia e la Cina attraverso innovativi segnali rilevati dai sistemi GPS. I Ricercatori die il Fil Rouge tra Italia e Cina Nel 2009, il ricercatore Giampaolo Giuliani attirò l'attenzione del pubblico quando individuò segnali precursori di un terremoto avvenuto a Sulmona il 29 marzoo stesso anno. Da allora, la comunità scientifica ha compiuto progressi significativi nel campoa previsione sismica.