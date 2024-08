Parma neonato trovato morto in un giardino | era dentro un sacchetto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 9 agosto 2024) Vignale di Traversetolo (PR) – Un macabro ritrovamento ha scosso la tranquilla comunità di Vignale di Traversetolo, in provincia di. Il corpo di undi pochi giorni di vita è stato scoperto neldi una villetta della zona. A fare la tragica scoperta è stato il proprietario della casa, che hail piccolo avvolto in une ha immediatamente allertato i carabinieri. Gli investigatori stanno attualmente indagando per risalire all’identità dei genitori del. Le forze dell’ordine hanno avviato una serie di ricerche e stanno cercando testimoni che possano fornire informazioni utili per ricostruire gli eventi che hanno portato a questa drammatica situazione. L’intera comunità è sotto shock per l’accaduto, mentre gli inquirenti cercano di fare luce su questo tragico episodio.