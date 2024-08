Osimhen vuole andare via senza prestito e senza abbassarsi lo stipendio Il Chelsea lo vuole alle proprie condizioni

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

Victor Osimhen ha intenzione di lasciare il Napoli, ma non vuol farsi abbassare lo stipendio né tantomeno accettare l'idea di un prestito. Il Chelsea sarebbe interessato a prenderlo solo a condizioni diverse da quelle del nigeriano. Il Napoli continua a insistere per Lukaku. Lo scrive l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano su X: "Il Chelsea potrebbe essere ancora attivo sul mercato dei giocatori offensivi anche dopo Neto e Omorodion. Osimhen ha intenzione di andarsene, ma non ha intenzione di ridursi lo stipendio/accettare il prestito diretto. Il Chelsea è ancora interessato SOLO nel caso in cui le condizioni dell'affare/la posizione di Osimhen cambino mentre il Napoli insiste per Lukaku".