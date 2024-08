Olimpiadi solo quarta la staffetta 4×100 Tortu ha corso 36 centesimi più lento rispetto a Tokyo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 9 agosto 2024)laha36piùL’Italia continua a collezionare quarti posti: il quartetto azzurro di Melluzzo, Jacobs, Patta echiude quarto nelladeicon il tempo di 37”68. Oro al Canada in 37”50. Argento per il Sud Africa e bronzo per la Gran Bretagna. L’Italia ha chiuso con un buon tempo ma non è riuscita ad approfittare dell’erroraccio degli Stati Unti che sono stati squalificati. A, quando vinsero l’oro, chiusero in 37?50. Oggi gli azzurri hannocon i seguenti tempi: Melluzzo 10?40 Jacobs 8?96 Patta 9?129?20. Tre anni fa, acorse lain 8”845. Jacobs in 8”93. Desalu – terzo frazionista – allora corse in 9”17. Patta partì per primo e chiuse in 10”56.