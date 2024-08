Moto gp Bastianini fa paura anche a Bagnaia | Sarà in lotta fino alla fine

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Bologna, 9 agosto 2024 – Un compagno di box che poi lascerà il team e dunque potrebbe non fare gioco di squadra. Lesono così, non c’è spazio per le strategie e ognuno corre per sé. E allora Eneapuò cercare di fare lo sgambetto a Peccoe Jorge Martin, i primi due della classifica dellagp. La vittoria di Silverstone ha rilanciato il pilota Ducati Lenovo che ha sistemato la qualifica e ritrovato il passo dei tempi migliori. Soprattutto negli ultimi giri dove riesce, quasi sempre, ad andare più forte degli altri. Chissà che la vittoria del gp di Gran Bretagna, con annessa Sprint Race, non abbia dato aquella costanza determinante per cercare di vincere un titolo. Poi cambierà squadra e questo potrebbe renderlo ancora più agguerrito.lo sa edomanda se la bestia è dellaha risposto così: “Assolutamente sì”.