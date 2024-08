Mélanie Laurent e Guillaume Canet | come sono diventati Maria Antonietta e Luigi XVI per Le Delouge

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 9 agosto 2024) Gli interpreti del film d'apertura di Locarno 2024, Le Deluge di Gianluca Jodice, raccontano la loro trasformazione negli sfortunati reali francesi durante la Rivoluzione. I divi d'Oltralpesicalati nei panni dei realiXVI sotto la direzione del regista italiano Gianluca Jodice per Le Délouge, che ha inaugurato il Festival di Locarno 2024. Ambientato nel 1792, Le- gli ultimi giorni diracconta l'arresto dei reali e dei loro figli e la prigionia in un castello di Parigi in attesa del processo. Per comprendere la mentalità e le emozioni dei loro personaggi,racconta di aver letto la famosa biografia di Stefan Zweig, Marie Antoinette: The Portrait of an Average