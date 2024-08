LIVE Taekwondo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Bronzo di Simone Alessio! Battuto lo statunitense Nickolas

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:18 Adesso è il momento dell’ultima finale per il. Tra poco sul tatami il sudcoreano Seo e il danese Hrnic. Poi ci saranno le due finali per l’oro 21:16 Ammonizione per Sobirjonova. Alla fine la spunta la belga per 2-1 (16-2, 2-3, 4-6) 21:15 Pazzesco, Chaari in difficoltà pareggia i conti! 4-4. Adesso la palla passa alla giuria 21:11 Vantaggio di 3-1 di Sobirjonova quando manca poco alla fine del terzo round 21:08 In corso il terzo round 21:07 La magia delè tutta qui.