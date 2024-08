L’Eritrea e il ciclismo ovvero una passione tutta italiana

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di venerdì 9 agosto 2024) Roma, 9 ago – Fausto Coppi, Gino Bartali, Felice Gimondi o l’Icaro delle due ruote Marco Pantani. Poi Moser, Saronni, in tempi più recenti Nibali. Sì, siamo per tradizione un paese di formidabili passisti, grandi velocisti, indimenticati scalatori. E, come succede in tutte le pratiche nelle quali primeggiamo, abbiamo contribuito ad esportare tale attività nel mondo. Con un caso particolare, quello del: nella nostra ex colonia infatti ilè una. Quando c’era buongiorno In senso storico nella linguauna colonia può essere considerata come una terra lontana nella quale un gruppo di cittadini si stabilisce per “abitarla, coltivarla, imporre regole e abitudini della madrepatria”, conservando con quest’ultima legami sia giuridici che economici.