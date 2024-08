La voragine da riparare Provinciale collassata Cantiere pronto a partire

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024) Per gli enormi disagi causati dal traffico interrotto sulla412 tra Valera Fratta e Torrevecchia Pia è stato "avviato con urgenza un piano per la ricostruzione perchè l’obiettivo primario è quello di salvare circolazione stradale, raccolti e trasporti scolastici". La Provincia di Pavia, in collaborazione con la Provincia di Lodi e i Comuni del comprensorio, ha avviato un intervento di somma urgenza per il rifacimento di circa 200 metri quadrati dell’attraversamento stradale lungo il Cavo Marocco, sulla S.P. 412, nel comune di Torrevecchia Pia, collassati il 27 luglio. Un grave disagio per i lodigiani e i pavesi, dato che si tratta di una delle principali arterie stradali di interesse