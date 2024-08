La scuola è chiusa ma i collettivi di sinistra già scioperano contro la riforma Valditara

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 9 agosto 2024) Un po’ come Landini lo scorso anno con la manovra. Laè ancorae apre intorno a metà settembre, a seconda delle regioni, ma idigià annunciano gli scioperiil ministroe la sua. L’anticipazione dell’autunno “caldo” che, insieme alle manifestazioni filoislamiche, vedrà in prima linea i movimenti più estremisti dellagiovanile schieratiil governo. La fatwalae il ministro Come riporta Il Giornale, a dar fuoco alle ceneri è, come sempre, Osa, la costola più giovane di Cambiare Rotta, organizzazione giovanile comunista che imperversa nelle università. La chiamata per “l‘autunno caldo” è arrivata con anticipo rispetto al passato. Tema dello s: la