La sconfitta contro il City potrebbe aumentare la pressione sul Manchester United – Sharpe

(Di venerdì 9 agosto 2024) 2024-08-09 14:10:41 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Ilinizierà la stagione sotto “molta” se perderà malamentei campioni in carica della Premier League, il, nel Community Shield 2024, afferma l’ex ala dei Red Devils Lee. Dopo aver concluso la scorsa stagione al peggior posto degli ultimi 34 anni, l’allenatore delloErik ten Hag è stato sostenuto quest’estate dal nuovo comproprietario del club Sir Jim Ratcliffe e ha guidato la sua squadra a tre sconfitte in cinque amichevoli pre-campionato, tra cui le sconfittei rivali di massima serie Liverpool e Arsenal.