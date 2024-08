La legge Calderoli sull’autonomia differenziata e il Referendum

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di venerdì 9 agosto 2024) Roma, 9 ago – Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 150 del 28 giugno 2024 (Serie generale) è stata pubblicata laordinaria dello Stato 26 giugno 2024, n. 86, in vigore dal 13 luglio, inerente al c.d. «regionalismo differenziato» o «regionalismo a doppia velocità», ovvero la possibilità, per tutte le Regioni a Statuto ordinario, di ottenere «forme e condizioni particolari di autonomia» (legislativa ed amministrativa con le relative risorse) in tutte le materie di potestà legislativa ripartita tra Stato e Regioni, indicate nel comma 3 dell’art. 117 della Costituzione italiana vigente, ed in alcune rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato di cui al comma 2 dell’art. 117 (ad esempio, l’organizzazione degli uffici del giudice di pace, le norme generali sull’istruzione e la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali).