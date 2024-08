Kiev manda in trincea i cani robot | perché sono l' asso nella manica contro Mosca

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Iscesi in. Kyiv nell'offensiva di questi giorni in territorio russo per riprendersi i territori occupati dasta usando macchine quadrupedi - come il modello "BAD One" sviluppato da una società britannica e il più noto "Spot" della Boston Dynamics - per eseguire missioni ad alto rischio, come la ricognizione, lo sminamento e il trasporto di materiali in aree pericolose. Si tratta, come è evidente, di una svolta significativa nelle strategie militari moderne. I, infatti,dotati di avanzate tecnologie di navigazione autonoma e sensori che permettono loro di operare in ambienti complessi dove sarebbe troppo pericoloso o difficile per i soldati.