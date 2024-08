Julio Velasco insegue il trionfo da Guru | la seconda finale olimpica dopo 28 anni l’uomo che ha fermato il tempo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) Giani, Bernardi, Gardini, Zorzi, Cantangalli, Tofoli, Papi, Bovolenta. Semplicemente una corazzata formidabile, il nucleo pulsante della Generazione dei Fenomeni che vinse i Mondiali di volley nel 1990 e nel 1994 e che si presentò da autentica favorita alle Olimpiadi di Atlanta 1996. Sembrava essere un oro garantito per l’Italia, che quattroprima si scottò ai quarti di, battuta dall’Olanda con l’unicum del punto in modalità decider al tie-break (16-17). Anche i Giochi negli States, però, non si conclusero con il tanto auspicatoatteso da un Paese intero e ancora una volta furono i tulipani a fare piangere gli azzurri.