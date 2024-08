Iva Zanicchi rompe il silenzio dopo la morte del compagno

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 9 agosto 2024) Fausto Pinna, ildi una vita di Iva, è scomparso all’età di 74 anniaver combattuto a lungo contro una grave malattia. A dare l’annuncio all’account social di Verissimo. Insieme da 40 anni, la coppia ha vissuto in simbiosi e l’anno scorso Ivaha annunciato il ritiro dalle scene per stare vicina al suo. In un’intervista al telefono, cantante ha trovato la forza di affidare a poche parole tutto il suo dispiacere. Leggi anche: Luciana Littizzetto, il post denuncia sui social: c’entra anche la mamma Leggi anche: Lutto alla Rai, addio per sempre all’amata presentatrice Si è spento Fausto Pinna,di IvaTerribile lutto per Iva, che in queste ore ha dovuto dire addio al suoFausto Pinna. Legati dal 1987, nonostante il grande amore non avevano mai pensato ufficialmente al matrimonio.