Il progetto Replicator fa progressi dall’implementazione all’acquisizione Parola di Hicks

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ilregistra. E mentre alcune unità militari statunitensi hanno completato l’addestramento sui droni a basso costo prodotti nell’ambito delstesso, il Pentagono ha anche iniziato a sperimentare i droni in potenziali scenari di combattimento, inclusi scontri contro nemici altamente tecnologici con difese aeree avanzate. A fornire queste informazioni è stata la vice-segretaria alla Difesa Kathleen, intervenendo mercoledì 7 agosto ad un evento della National Defense Industrial Association sul ruolo delle tecnologie emergenti nel settore della difesa. “Abbiamo utilizzato i sistemi autonomi diin condizioni realistiche in diverse regioni del mondo. Abbiamo imparato lezioni preziose su come utilizzare questi droni contro i sistemi Anti-Access/Area Denial che all’inizio non avevamo nemmeno considerato” ha riferito la vice-segretaria.