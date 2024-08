Google farà ricorso ma la sentenza avrà un impatto su tutte le Big tech Scorza spiega perché

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 9 agosto 2024) Lacon cui l’antitrust americana ha definitoun “monopolista” è storica, quanto controversa. Attorno si è alzata una nube di dubbi, che abbiamo provato a sciogliere con il componente del Garante della Privacy, Guido, che ha parlato a tutto campo per far luce sulla vicenda: dalla portata che ha per l’azienda agli effetti sulle altre Big, fino alle conseguenze per l’Europa. Che valenza ha perunadi questa portata? È unadecisamente dura sotto profili diversi: quello reputazionale, quello giuridico e quello economico-commerciale.