Gli spezzini come i turisti Via dell’Amore a pagamento Decisione inaccettabile

(Di venerdì 9 agosto 2024) La Spezia, 9 agosto 2024 – La Via, e delle proteste. Non piace, ladi Comune di Riomaggiore e Parco di far pagare l’ingresso anche ai residenti della provincia della Spezia, per i quali la gratuità del transito è limitata solo dalle 17. È il presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini, a farsi portavoce del malcontento di molti sindaci del territorio. "Pensare di far pagare il passaggio lungo Viaai residenti della città e della provincia della Spezia, che hanno già contribuito con le proprie tasse alla ristrutturazione di quel luogo, è qualcosa di" dice Peracchini, che in tempi non sospetti aveva lanciato la richiesta di gratuità per gli. "Non siamo stati ascoltati e non c’è stata data neppure formale risposta, perché ancora una volta è prevalso il fattore economico sui diritti dei cittadini.