Fiera Ieg viaggia a gonfie vele Ricavi record nel primo semestre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Italian Exhibition Group (Ieg) ha chiuso ilconpari a 131,9 milioni, in crescita del 13,2% rispetto aldel 2023. L’ebitda Adjusted è pari a 36 milioni di euro, in miglioramento di 8,2 milioni di euro, rispetto al 30 giugno 2023, quando il Gruppo registrava una marginalità operativa lorda pari a 27,8 mln di euro, e si attesta al 27,3% del fatturato, conseguendo un miglioramento di 3,4 punti percentuali trainato in particolare dall’aumento dei volumi nella linea di business eventi organizzati. L’Ebit Adjusted ammonta a 27,8 mln di euro, in aumento di 8,2 mln di euro rispetto al2023, e pari al 21,1% del fatturato rispetto al 16,8% del2023 grazie al positivo andamento della gestione operativa.