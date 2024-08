Ferragosto & dintorni | l' Italia balla e si diverte da Nord a Sud isole comprese

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024)è da sempre l'apice dell'estatena, il momento in cui giovani e meno giovani si rilassanondo, o almeno, chiacchierando a ritmo di musica. Daa Sud, gli appuntamenti si susseguono, spesso molto diversi tra loro. Alcune tendenze però sono comuni. Ad esempio, nell'estate 2024 si fa festa anche tra spiagge, piscine e piazze, non solo nei locali. I dj non sono gli unici protagonisti, sono spesso affiancati da performer scatenati oppure sono essi stessi intrattenitori. E' senz'altro un dj ma anche un protagonista del palco il top dj americano Steve Aoki (nella foto), che il 14 agosto fa scatenare la Praja di Gallipoli, probabilmente la discotecana estiva di riferimento. E' l'unica ad essere aperta 7 notti su 7, per ben due mesi consecutivi, luglio e agosto, grazie alla programmazione curata da Musicaeparole.