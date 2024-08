De Gea colpo Fiorentina nel valzer dei portieri in Serie A

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 9 agosto 2024) David de Gea è il nuovo portiere della, chiesto e scelto dal tecnico Raffaele Palladino che aveva bisogno di un numero uno con caratteristiche differenti da quelle di Terracciano. Voleva qualcuno capace di far ripartire l'azione della squadra viola e ha avuto de Gea, classe 1990, svincolato dal Manchester United. Per lui contratto annuale da 2 milioni di euro netti con opzione per una seconda stagione se le cose andranno bene anche dal punto di vista della tenuta fisica. InA c'è un discreto giro di. Lo sbarco di de Gea a Firenze libera Terracciano che va al Monza dove Di Gregorio non era ancora stato sostituito; la trattativa per portare in Brianza Keylor Navas si era infatti arenata al momento delle firme e così Galliani ha dovuto aspettare che si sistemassero altre pedine per trovare il suo estremo difensore.