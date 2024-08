Calcio Serie D Sollievo Poggibonsi Jacopo Cecconi torna ad allenarsi in gruppo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024)adin(nella foto) per il. L’esterno della classe 2000, assente in occasione della recente amichevole dei Leoni allo stadio Stefano Lotti con il Guidonia Montecelio, ha ripreso adesso il percorso sul campo di gioco insieme con i compagni di squadra. Perforse non è ancora il momento per la disputa di un incontro sul rettangolo, ma intanto da parte sua un passo in avanti in direzione della rentrée è stato compiuto. A mister Calderini e allo staff tecnico l’incarico di effettuare comunque le necessarie valutazioni in proposito, in previsione del collaudo di domani pomeriggio a Casciana Terme dei giallorossi con il Pisa Under 19, alle 16,30, e dei successivi appuntamenti sul rettangolo.