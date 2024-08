Cade in un dirupo con lo scooter salvato dalla Polizia dopo quattro ore di ricerche

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Castellina in Chianti (Siena), 9 agosto 2024 – Disavventura a lieto fine (maore di) per un uomo caduto con loin unin piena notte mentre tornava a casail lavoro. Come detto,oltreore di, è stato rintracciato e. È successo a Castellina in Chianti ( Siena) dove il sessantenne abita e lavora in un locale della zona. Intorno alle 3.30, la moglie dell'uomo non sentendolo rientrare dal lavoro eaver contattato il 118, ha chiamato la centrale operativa del commissariato di pubblica sicurezza di Poggibonsi segnalando, preoccupata, la scomparsa del marito. Lesono scattate immediatamente con gli agenti che si sono concentrati sul tragitto che solitamente percorreva l'uomo per raggiungere il luogo di lavoro, circa 12 km.