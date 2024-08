Borderlands ha una scena dopo i titoli di coda?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 9 agosto 2024)è il nuovo film diretto da Eli Roth e vede come protagonista Cate Blanchett. Il film è attualmente in sala ma varrà la pena aspettare fino adi? Il tanto atteso live-action diè arrivato - e sappiamo cosa state pensando. Le scene post-credits sono piuttosto popolari al giorno d'oggi, e possiamo attribuirne il merito ai film della Marvel. Con l'amministratore delegato di Gearbox che ha dichiarato che è stato pianificato un Universo Cinematico di, i fan potrebbero essere propensi a rimanere sedutidiper vedere se c'è unapost-credit che potrebbe anticipare il prossimo film di. Se avete già visto il film, o se volete semplicemente saperlo in anticipo, non solo abbiamo risposto alla vostra domanda, ma abbiamo anche