Benites è a caccia di riscatto | Fabo voglio tornare in finale

(Di venerdì 9 agosto 2024) Sanguinano ancora nel cuore di Albertole ferite della seriepersa contro Avellino a gara-5 Il playmaker italo-dominicano, da buon lottatore, l’ha giocata palesemente menomato da un infortunio: dove molti suoi colleghi si sarebbero fermati lui è riuscito a spingersi, ma non è servito. Di quella che di fatto rappresenta una delle più grandi delusioni della sua carriera ’Ben’ ha però cercato di fare tesoro e si appresta a cominciare la sua seconda stagione in rossoblù più carico che mai., innanzitutto come sta? "Molto meglio, l’infortunio è alle spalle anche se la delusione per non aver potuto aiutare i miei compagni come avrei voluto ovviamente rimane. Questa estate però ho cercato di lavorare seguendo i consigli del nostro preparatore, facendo esercizi specifici per preparare la mia muscolatura.