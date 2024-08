Ascoli arriva il ds Righi | Pronti a una buona stagione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) A ridosso dell’esordio in Coppa Italia di C contro il Gubbio di domenica (ore 21) a parlare di qualeattende l’è stato il nuovo direttore sportivo Emanuele. Con un Picchio ancora incerottato dagli effetti negativi della drammatica retrocessione ora spetterà a lui, al tecnico e al gruppo risollevare le sorti del Picchio., ci spiega il suo arrivo all’? "Conoscevo già il patron, da 7 anni, e dopo esserci confrontati abbiamo trovato l’intesa. Non penso che sia stato Setti a convincerlo. Probabilmente può aver espresso un giudizio positivo su di me che ha confermato quanto fatto finora. Ho maturato delle esperienze con Verona e Spal, ho vinto dei campionati con Mantova e Giugliano. C’è un rapporto diretto tra me e Pulcinelli che ha sempre ribadito la sua volontà di vendere il club. Non conosco e non ho mai parlato con Massimo De Santis".