Week-end bollenteil più caldo del 2024

(Di giovedì 8 agosto 2024) 17.54 Fine settimana bollente con un aumento dell'allertacon 9 bollini rossi e 11 arancioni previsti dal Ministero della Salute per sabato. Si prevede che sarà il-end piùdell'estate con picchi di temperatura oltre i 40 gradi in molte città. Se oggi sono da bollino rosso Perugia e Roma, venerdì si aggiungeranno all'elenco Brescia, Campobasso,Frosinone,Latina, Palermo e Rieti. A quelli di venerdì si aggiungerà sabato il bollino rosso per Firenze.