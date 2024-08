Trombetti | Manna è una delusione non è stato capace di cedere un giocatore

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 8 agosto 2024) L’ex rettore critica la gestione del mercato del Napoli e lancia un appello: “Con la stagione alle porte, la squadra ha bisogno di rinforzi concreti”. Guido, ex rettore dell’Università Federico II e figura di spicco nel panorama calcistico napoletano, ha lanciato un appello urgente riguardo alla situazione di mercato del Napoli. Intervida Radio Marte durante la trasmissione Marte Sport Live,ha espresso forti preoccupazioni per la mancanza di un centravanti in vista dell’imminente inizio della stagione. “Antonio Conte è senza dubbio uno dei più grandi allenatori al mondo,” ha dichiarato. “Dobbiamo dare tempo per valutare il suo operato alla fine della stagione. Tuttavia, l’obiettivo primario per quest’anno non è il titolo di campione, ma il ritorno in Champions League. Questo deve essere il focus principale.