Renzi | uno nessuno centomila

(Di giovedì 8 agosto 2024) Matteoha inaugurato a suo modo la stagione. Messa in sordina l’ambizione di Italia Viva, da figliol prodigo (o, meglio, da chi la sa sempre più lunga) cambia di nuovo tutto e ricerca sponde nel Pd. Più che un’estate, però, il suo pare un autunno. «Quanto tempo ci hai fatto perdere!». La frase di Nicola Zingaretti è un punto esclamativo sulle mattane di Matteo, che ha deciso di trascorrere le vacanze estive rovinando quelle del Partito democratico, con la pazza idea di rottamare il terzo polo e di tornare dentro il centrosinistra senza bussare. «Perché i bambini possono permettersi di calpestare il galateo» sibila un antico frequentatore degli scaloni del Nazareno che non lo vorrebbe vedere neppure dipinto sul muro. Ma casualmente non è Goffredo Bettini.