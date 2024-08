Puigdemont beffa la polizia | torna a Barcellona dopo 7 anni arringa la folla e sfugge all’arresto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024), 8 agosto 2024 – Apparso e scomparso, un fantasma. Come si è ripresentato in Spagna all’improvvisosettedi esilio forzato in Belgio, così il leader indipendentista catalano, Carles, ancora soggetto ad un mandato di arresto per il suo ruolo nel fallito tentativo di secessione della Catalogna del 2017, è riuscito in una rocambolesca toccata e fuga ando laregionale, i Mossos d’Esquadra, non prima però di aver raggiunto, scortato dai suoi compagni di partito, il palco allestito ad arte sotto l’Arco di Trionfo e averto quasi 4mila sostenitori che lo attendevano lì, a poca distanza dal Palazzo del Parlamento regionale dove si teneva la sessione di investitura del neo governatore, il socialista Salvador Illa. A nulla sono valse le decine di posti di blocco su strade e autostrade.