Papà di Imane Khelif rompe il silenzio dopo polemiche sul sesso della pugile olimpica

(Di giovedì 8 agosto 2024) Laalgerinasi è trovata coinvolta in una controversiache la sua avversaria, l’italiana Angela Carini, ha abbandonato il loro incontro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nonostante sia nata femmina e si identifichi come donna, la partecipazione diha suscitato un notevole dibattito. Ora suo padre ha rotto il. Il 1° agosto, l’incontro di pugilato dicontro Carini si è interrotto bruscamente quando laitaliana è uscita prematuramente dal ring, adducendo un “forte dolore” al naso come motivo del suo ritiro. Fonte: Richard Pelham / Getty.Questo inaspettato colpo di scena ha fatto sì chefosse dichiarata vincitrice automatica, come riportato in precedenza.