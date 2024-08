Olimpiadi gli effetti choc della Senna sulle nuotatrici italiane

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 8 agosto 2024) Giovanna Taddeucci e Giulia Gabrielleschi hanno gareggiato nella 10 km di nuoto femminile nella mattinata di oggi, giovedì 8 agosto 2024. La Taddeucci ha chiuso in terza posizione dietro all’olandese Van Rouwendaal (argento) e all’australiana Johnson (oro). L’altra italiana in gara, ha chiuso al sesto posto. Dopo aver gareggiato le due atlete hanno raccontato com’è stato nuotare nella, dopo le polemiche per l’inquinamento dell’acqua. Le dueche hanno disputato allehanno anche spiegato il motivo per cui presentano dei graffibraccia dopo la competizione.