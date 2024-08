Noceta le operazioni di esumazione ordinaria dei defunti deposti nel cimitero

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) Arezzo, 8 agosto 2024 – Il comune di Castiglion Fiorentino comunica che nel secondo semestre dell’anno in corso saranno effettuate ledideineldi, si tratta del gruppo 1, lato sinistro cappella. Pertanto si invita le persone interessate alle suddettea prendere contatti con l’ufficio Servizi Cimiteriali del comune entro e non oltre il 15 settembre. Alla scadenza, trascorso il periodo suddetto, i resti mortali non reclamati saranno depositati nell’ossario comune. Le richieste devono essere presentate al Protocollo Generale – Comune di Castiglion Fiorentino, di piazza del Municipio n. 12 52043. Email: [email protected] , pec: [email protected]