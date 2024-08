Meteo giovedì anticiclone in potente rimonta

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 8 agosto 2024) PrevisioniItalia La situazione.SUBTROPICALE INDAL WEEKEND E FINO A RIDOSSO DEL FERRAGOSTO – Espansione netta dell’alta pressione subtropicale dal weekend e nella prima parte della settimana di Ferragosto non solo su Mediterraneo e Italia, ma anche sull’Europa centrale, che di fatto sperimenterà una intensa ondata di calore. Da sabato 10 a mercoledì 14 agosto dunque stabilità atmosferica assoluta con tanto sole e attività temporalesca pressochè azzerata al netto di isolati temporali di calore su Alpi e Appennino. In concomitanza del Ferragosto un parziale cedimento dell’alta pressione potrebbe invece favorire il ritorno di qualche temporale al Nord, ma si tratta di una ipotesi che necessita di ulteriori analisi e conferme, certamente non definitiva.