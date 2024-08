LIVE Tuffi Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Pellacani si qualifica per la finale dal trampolino con il terzo punteggio! Fuori Bertocchi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.40 Si chiude qui una semifemminile dalnon priva di sorprese. La cinese Chen Yiwen ha mostrato ancora una volta la sua superiorità e ha conquistato la prima posizione con una ventina di punti di margine su Madison Keeney. L’australiana può essere forse l’unica a giocarsi l’oro con l’asiatica. 11.38 Fantasticoper Chen Yiwen che con un parziale da 72.00 punti chiude la sua prova a quota 360.85. 11.37 Granper Keeney che ottiene un totale di 71.40 punti e sarà probabilmente seconda alla fine di questa semi. 11.35 Vazquez Montano ottiene un parziale da 67.50 punti, la messicana non riesce a recuperare il clamoroso zero del quarto tuffo e rimanedalla. 11.34 Chang Yani chiude la sua prova alle spalle di Chiara. 320.15 il complessivo della cinese. 11.