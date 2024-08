LIVE Ginnastica ritmica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Sofia Raffaeli incanta al cerchio tra poco l’esercizio alla palla

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.33: Buono il punteggio dell’ungherese Pigniczki che. Totalizza 32.600 per un totale di 65.250 12.31: Punteggio di 30.050 alper l’australiana che commette una sbavatura, totale di 58.600. Ora Pigniczki 12.26: buona la prestazione della bulgara Nikolova che senza sbavature ottiene 34.700. Nikolova è seconda con 68.600. Ora Kiroi Bogatyreva al12.20: Punteggio alto ma non come quello diper la bulgara Kaleyn che totalizza 35.350 per un totale di 69.950 che significa primo posto provvisorio 12.20: Buonodi Kaleyn 12.16: Punteggio di 28.150 per l’egiziana che paga a caro prezzo l’errore. Totale di 56.850. Ora attenzione a Kaleyn, una delle avversarie di12.14: Un errore anche per Saleh12.11.