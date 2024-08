LIVE Atletica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | sospiro di sollievo la 4×100 è in finale nonostante gli errori nei cambi!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.52 Non riesce il terzo tentativo di Sveva Gerevini a 1.77. Nel salto in alto l’azzurra totalizza 903 punti con la misura di 1.74. 11.50 Secondo errore a 1.77 per Sveva Gerevini. 11.49 Non sono ancora ufficiali i tempi della seconda batteria dellamaschile. Vedremo se qualcheo è finito sotto la lente dei giudici. 11.48 La Giamaica ha pasticciato neiperdendo molto tempo e la possibilità di accedere alladellamaschile. 11.47 ITALIA IN!! La Cina vince la batteria in 38.24, seconda posizione per la Francia in 38.34, terza per il Canada in 38.39. Eliminata la Giamaica. 11.47 Partiti!! 11.46Si posizionano sui blocchi i primi frazionisti della seconda batteria. 11.45 Sveva Gerevini fallisce il primo tentativo a 1.77. 11.44 Questa la start list della seconda batteria dellamaschile: 2 LBR Liberia 38.