(Di giovedì 8 agosto 2024) 2024-08-08 19:25:17 Breaking news: La leggendaghese Pepe ha offerto “un abbraccio di gratitudine” ai suoi amici e familiari in un video di 33 minuti in cui annuncia il suo ritiro dopo 878 presenze tra club e nazionali. Il 41enne ha detto di aver “davvero creduto” che ilavrebbe vinto gli Europei UEFA del 2024 di quest’estate, dove è diventato il giocatore più anziano a prendere parte alla fase finale, e ha ammesso di aver “lacrimato di impotenza” quando i campioni del 2016 sono stati eliminati dalla Francia ai rigori nei quarti di finale. La vittoria nella competizioneghese, la Taca de Portugal, è stata l’ultima partita di Pepe in una squadra di club della sua carriera, che comprendeva tre titoli della UEFA Champions League durante la sua permanenza altra il 2007 e il 2017.